スラッとしたスタイルに、甘さと精悍さが同居する抜群のルックス。非の打ちどころのない容姿を持ち、1994年の俳優デビュー後、瞬く間にスターダムにのし上がった俳優・反町隆史。現在も精力的に活動を続け、今年も1月スタートのヒューマンコメディ「ラムネモンキー」で大森南朋、津田健次郎とともにトリプル主演するなど、注目度の高さも健在だ。そんな反町の数ある出演作の中でおすすめ作品の1つとして挙げたいのが、1997年放送の