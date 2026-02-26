K-POPガールズグループiznaの日本人メンバー・マイが、キュートな“ミニーちゃん”に変身した。マイは最近、iznaの公式インスタグラムに「Maaii Mouse」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。【写真】第5世代“ビジュアルクイーン”候補のiznaメンバー公開された写真には、東京ディズニーランドを訪れたマイの姿が収められている。頭にミニーマウスの耳をつけ、ボリューム感のあるファーコートを羽織ったマイは、クールな