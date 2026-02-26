【モデルプレス＝2026/02/26】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が2月26日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開した。【写真】K-POP人気美女「どこにいてもオーラすごい」美脚全開東京プラベショット◆リサ、美脚輝くミニワンピ姿披露リサは「I’m in my Tokyo era, baby」と記し、プライベートショットを複数枚投稿。ボトルがずらりと並ぶ棚を背に撮影した写真では、胸元に美しい景色のイラストがデザインさ