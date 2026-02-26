ボーイズグループU-KISS出身のドンホが、元妻との暴露合戦を繰り広げている。ドンホの元妻A氏は2月25日、自身のSNSに「女性は1人や2人ではなかった」と投稿し、“元夫”の不倫を主張した。【写真】ドンホ、アイドル引退後は日本の大企業幹部続いてA氏は「（私の）妊娠中にも、ドンホがレーシングモデルにこっそりメッセージを送っっていたことが発覚したこともある」「ある不倫相手は、ドンホが子どもを持つ父親であることを知りな