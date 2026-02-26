卒業式で好きな人と二人きりの時間を作って、あわよくば告白したい。何かと慌ただしい日だけに、うまくやり遂げるには綿密な作戦を立てる必要があるようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性77名に聞いたアンケートを参考に、「高校の卒業式で意中のカレと二人きりになる方法」をご紹介します。【１】日中はあえて話をせず、夜にゆっくりと会う約束を取り付ける「式の日の夜は意外と予定が入っていないらしく、あっさり会え