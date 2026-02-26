【トイライズ ガオガイガー】 近日予約開始 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、「トイライズ ガオガイガー」の近日予約受付を開始する。 本商品はTVアニメ「勇者王ガオガイガー」の主役ロボ「ガオガイガー」をTOYRISE（トイライズ）シリーズで立体化したもの。2月14日、15日に開催された「T-SPARK ZONE C