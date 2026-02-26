◆２０２６年台日野球国際交流試合台湾代表―ソフトバンク（２６日、台北ドーム）先発メンバーが発表された。ソフトバンクは新外国人の徐若熙（シュー・ルオシー）投手が先発。自身も選出されているＷＢＣ出場チームを相手に、加入後初の実戦登板に臨む。以下はソフトバンクのスタメン１（左）柳町２（二）野村３（三）栗原４（一）山川５（指）秋広６（中）笹川７（遊）今宮８（捕）海野９（右）山本先発投手徐若熙