昨年１０月に両股関節の手術を受け、宮崎・都城の３軍・故障班キャンプで調整している吉川尚輝内野手（３１）が２６日、今キャンプ２度目の屋外フリー打撃を行った。約２０分間、黙々とバットを振り「しっかり振れてはいる。少しずつ良くはなっている」と汗をぬぐった。既に守備練習も再開し、一歩ずつ復帰への歩みを進めている。「大きい手術だったので、時間がかかるのは自分自身わかっていた。試合に出られるイメージができ