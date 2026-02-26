◆第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル、１着馬に大阪杯の優先出走権）追い切り＝２月２６日、栗東トレセン重賞２勝馬のセイウンハーデス（牡７歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）が最終追い切りを行った。栗東・坂路で単走。終始馬なりだったが、余裕ある手応えで突き進み、ラストもスムーズに加速した。５４秒９―１２秒０をマーク。橋口調教師は「馬場が重かったので全体時計は