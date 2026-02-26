岡山県提供 岡山県は「土砂災害防止に関する絵画・作文」の入賞作品を発表しました。このうち、国土交通省表彰「事務次官賞」に選ばれたのは、倉敷市立第五福田小学校3年の漆谷秀仁さんと玉野市立宇野中学校3年の田淵遼太郎さんです。 漆谷さんの作品「ニュース速ほう」は「パーツを貼り付けて雨や地図を再現するなど細かな工夫が見られる」などと評価されました。 田淵さんの作品「命を守るための選択