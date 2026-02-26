第21週「カク、ノ、ヒト。」#104ヘブン（トミー・バストウ）の前に、トキ（郄石あかり）と丈（杉田雷麟）、正木（日高由起刀）がそれぞれ連れてきた、吉野イセ（芋生悠）と村上茂吉（緒方晋）が言い伝えを語り合う。【朝ドラ「ばけばけ」ウラの見所】おトキの“一言”が若干、引っ掛かる…。『日本滞在記』の報酬はどうなった？しかし、日本好きなだけにヘブンは2人が語る言い伝えを知っており、期待が外れて不機嫌に。