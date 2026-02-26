３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が２６日、中日との壮行試合が行われるバンテリンドームでの前日練習後に鈴木誠也外野手（３１）＝カブス＝とともに会見。帰国後は初めてメディアの取材に応じ、「前回同様プレッシャーはかかる。いい状態で試合をこなせれば十分戦っていける。集中して頑張りたい」と連覇へ自信を示した。大谷は２４日に羽田