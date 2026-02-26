カメラと写真映像の展示イベント「CP+ 2026」が開幕。パシフィコ横浜(神奈川)のリアル会場とオンラインで3月1日まで開催される。入場無料で事前登録制。ここではソニーとニコンの動画撮影機ゾーンを中心に、見所となっている展示をレポートする。 ソニー 左から須崎光博氏、岸政典氏、町谷康文氏 ソニーブースでは、今年もCinema Lineを展開するシネマ撮影エリアを用意。CineAltaカ