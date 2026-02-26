M5 ツーリング凌駕の0-100km/h 3.4秒ランボルギーニ・ウルス・ペルフォルマンテと同じ、4.0L V8ツインターボを得たベントレー・ベンテイガ。0-100km/h加速は3.4秒で、BMW M5 ツーリングより速い。車重は2391kgあるが、最高速度は310km/hに達する。【画像】一線画すゴージャス・インテリアベントレー・ベンテイガ・スピード圧巻の高性能SUVたち全129枚従来の6.0L W12エンジンでも恐れを抱くほどの動力性能だったが、最高出力