松山競輪場のF1「伊藤豊明杯」は27日、初日を迎える。26日は前検が行われた。アッと驚く大活躍。1月からS級に上がった石塚慶一郎（24＝和歌山）が3戦目の前回静岡記念で決勝に進出した。「（準決は）アクシデントがあっての勝ち上がりだったけど、前々に攻めた結果なので自信になりました」決勝は9着に終わったが、全国に名前を売ったのは間違いない。「終わってからは疲れが出た。練習の感じが良くなかったのでケアがメ