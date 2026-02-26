ラグビーリーグワンのBL東京は2月26日、都内で練習を公開した。この日発表したBR東京戦（28日、鹿児島・白波スタジアム）のメンバーでは、PR原渕修人（23）が初めてリザーブ入り。リーグワン初キャップへ意気込んだ。「バックアップにも入ったことがないので、びっくりしました」。先に取材を終えた先発HOの橋本大吾（32）にいじられながら、原渕は率直な感想を話した。子どものころから足が速く、運動神経もよかった。中学