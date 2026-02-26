消費税の減税などを議論する超党派の「国民会議」の初会合が開かれ、高市総理は「スピード感をもって進めたい」と訴えました。【写真を見る】【速報】高市総理「スピード感をもって進めたい」消費税減税などめぐり国民会議の初会合開催高市総理「給付と負担のあり方などについて、全世代を通じて納得感が得られる社会保障の構築に向けた国民的な議論を進める必要がございます」「国民会議」では、▼所得に応じて給付や所得税の控