里帰り出産を含む県内で生まれた子どもの数は去年1年間で3,413人で、統計開始以降の最少を更新したことが厚生労働省のまとめでわかりました。3,500人を割り込むのは初めてで、全国では3番目の少なさでした。厚生労働省は人口の推移などを調べる統計の去年1年間の速報値を公表しました。去年、里帰り出産を含む県内で生まれた子どもの数は、おととしと比べて127人減って3,413人です。出生数の速報値が3,500人を割り込むのはこれが初