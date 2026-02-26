26日は県の南部のごく一部で雲がかかった所もありましたが、ほとんどの地点で気持ちの良い青空が広がりました。最高気温が4月の上旬から中旬並みとなった所もある中春の訪れを告げるフクジュソウが早くも花を開かせていました。高気圧に覆われ、26日の県内は澄み切った青空が広がりました。にかほ市から望む残雪の鳥海山とのコントラストは一層、春の到来を感じさせていました。沿岸部を中心に気温も上がり最高気温は五城目町が14