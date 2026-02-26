＜マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー2026予選会 初日（2日間競技）◇26日◇森永高滝カントリー倶楽部（千葉）◇6215ヤード・パー72＞今年で8年目を迎える「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」は3月11日（水）、12日（木）に開催される開幕戦「マイナビカップ（大栄CC・千葉）」で今年も幕を開ける。そのツアーへの出場権をかけた予選会が千葉県にある森永高滝CCでスタートした。女子プロVSネクヒロがガチンコで戦ったら