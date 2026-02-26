＜ニュージーランドオープン初日◇26日◇ミルブルック・ゴルフリゾート（ニュージーランド）◇コロネットC（6936ヤード・パー71）、リマーカブルC（6784ヤード・パー71）＞昨季のアジアンツアー年間王者・比嘉一貴は雨にも負けず、風にも負けず、耐えて、耐えて2バーディ・1ボギー「70」のアンダーパーで上がった。【写真】こだわり捨てた！新選手会長が投入した新パターこの時期、ニュージーランドの気候はゴルフにぴったり。