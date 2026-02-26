山口県内の去年の外国人宿泊者数が、過去最多を更新しています。これは観光関係団体の代表者や有識者が集まる県観光審議会で示されたもので県の担当者が去年の外国人宿泊者数が去年11月末時点で14万7700人にのぼっていることを報告しました。これまでで最も多かったおととし（24年）をすでに上回り過去最多となっています。要因として、全国的なインバウンド需要の高まりや韓国や台湾などへのプロモーション事業の成果などが