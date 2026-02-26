永嶋花音が自身のインスタグラムを更新。リ・ハナ（韓国）と過ごした“夢の国”でのオフショットを公開した。【写真】超仲良し！ 花ハナコンビの貴重な2ショット「最高なオフ！！ありがとう！！」とつづり、充実の一日を報告。投稿では、東京ディズニーランドを訪れた際の写真7枚を披露している。1枚目は、ハナとのツーショット。レオパード柄のミニーのファンキャップをお揃いでかぶり、顔を寄せ合いながらウインクを決める仲良し