＜ニュージーランドオープン初日◇26日◇ミルブルック ・ゴルフリゾート（ニュージーランド）◇コロネットC（6936ヤード・パー71）、リマーカブルC（6784ヤード・パー71）＞アジアンツアーと豪州ツアーの共催大会。第1ラウンドは悪天候によりスタートが3時間遅れ、日本時間午後4時15分に日没サスペンデッドが決まった。あす現地時間の午前7時40分から再開される。【写真】かわいい！もこもこアニマルもコース入り日本勢は21人