文化放送は26日、公式Xを通じ、番組『#C-pla presents ＝LOVE齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぷらじお』（毎週日曜後9：00）を当面の間、放送休止すると発表した。【画像】文化放送『#C-pla presents =LOVE 齋藤樹愛羅・ ≠ME櫻井もものしーぶらじお』番組放送休止のお知らせ（全文）「『#C-pla presents =LOVE 齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぶらじお』番組放送休止に関するお知らせ」の書面を掲載して、明らかにした。