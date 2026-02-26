中道改革連合と国民民主党の野党2党は26日、「給付付き税額控除」や「飲食料品の消費税2年間ゼロ」について超党派で協議する「国民会議」の初会合への参加を、それぞれ見送った。参加見送りの理由として、中道の小川淳也代表は、「参加して大丈夫だとの確信に至らなかった」と述べ、国民民主の古川元久国対委員長は「参加する環境が整ってない。飲み会の誘いじゃない」と指摘した。中道の小川淳也代表は、「一刻も早い消費減税、そ