高市早苗首相は26日、社会保障国民会議の初会合で、2年限定の飲食料品の消費税率ゼロについて「夏前に中間取りまとめを行い、結論を得ることができたら、できるだけ早期に必要な法案の国会提出を目指したい」と述べた。