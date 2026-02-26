出稽古に来た琴桜と相撲を取る大の里＝大阪府東大阪市の二所ノ関部屋宿舎大相撲の横綱大の里は26日、大阪府東大阪市の二所ノ関部屋で、出稽古に来た大関琴桜と12番連続で取って8勝4敗だった。早めに大阪入りして22日に稽古を開始しており、3場所ぶりの優勝を目指す春場所（3月8日初日・エディオンアリーナ大阪）に向け「いい稽古ができた。初日に間に合うように準備したい」と前向きに語った。先場所は左肩痛に苦しみ、横綱4場