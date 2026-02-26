英語検定試験「TOEIC」を替え玉受験したとして、警視庁富坂署は26日までに、有印私文書偽造・同行使の疑いで、会社員森山瑠威容疑者（37）＝東京都新宿区＝と中国籍で専門学生の男（20）＝中野区＝を逮捕した。森山容疑者は昨年以降、中国籍の女に成り済まして東洋大大学院の入試などを受験したとして同容疑で逮捕、起訴されている。逮捕容疑は共謀して昨年5月、豊島区のTOEIC試験会場で、森山容疑者が男に成り済まし、解答用