円陣で相川監督（手前）の話を聞く選手たち＝横浜沖縄・宜野湾での春季キャンプを終えた横浜ＤｅＮＡは２６日、横浜市中区の横浜スタジアムで全体練習を行い、打撃や守備練習で約２時間、汗を流した。相川監督は「（横浜スタジアム）は僕たちのお家みたいな場所。新鮮な気持ちで、キャンプから変わらず元気に練習できた」と語った。今季初のハマスタでの全体練習。投手陣はキャッチボールなどで調整し、野手陣はフリー打