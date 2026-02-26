母校の児童たちと記念撮影する横浜ＤｅＮＡの石田裕（中央）＝横浜市立屏風浦小横浜ＤｅＮＡの石田裕太郎投手（２４）が２６日、母校の横浜市磯子区の市立屏風浦小を訪れ、全校児童約６２０人に、球団誕生から１５年目を記念したベースボールキャップをプレゼントした。ユニホーム姿の石田裕が体育館に登場すると、大歓声で出迎えられた。早速、代表生徒に記念キャップを手渡した後、他の児童たちも先輩からの贈り物をかぶり、