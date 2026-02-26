米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」（コロラド州デンバー）が２５日（日本時間２６日）に放送され、新日本プロレスのゲイブ・キッド（２８）が、元ＡＥＷインターナショナル王者のオレンジ・キャシディ（４０）に完勝した。先週の「ＤＹＮＡＭＩＴＥ」ではクラーク・コナーズとのコンビで、キャシディ＆石井智宏と対戦し、コナーズが石井にフォールを奪われ敗北。キャシディはゲイブとダービー・アリンの抗争に割って