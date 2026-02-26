元ＡＫＢ４８で女優・前田敦子（３４）の写真集「Ｂｅｓｔｅ」（発売中）の第３弾中面カットが２６日、解禁された。２０１２年以来、実に約１４年ぶりとなる写真集で、前田が「これが最後」と語る今作。?大人の恋?をテーマに過去最大露出にも挑戦。アマゾンの「タレント写真集」ランキングで発売日から３日連続で１位になるなど、大きな反響を呼んでおり、ファンへの感謝を込めて、最新中面カットが２４日から３月１日まで６日