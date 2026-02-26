【モデルプレス＝2026/02/26】応援広告プラットフォーム「CheerSPOT（チアスポット）」を運営する株式会社INFORICHが、「第38回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」の卒業を記念したスペシャルイベントを実施する。◆「第38回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」卒業イベント開催決定小池徹平・三浦翔平・菅田将暉・犬飼貴丈・綱啓永・山下幸輝ら、数々の人気男性スターを輩出してきたジュノン・スーパーボーイ・コンテス