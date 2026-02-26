【モデルプレス＝2026/02/26】Snow Manの宮舘涼太が主演を務める4月4日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「ターミネーターと恋しちゃったら」（毎週土曜よる11：00〜11：30）の主題歌がSnow Manの新曲「SAVE YOUR HEART」に決定した。【写真】Snow Manメンバー、ハプニング演出で見せた紳士すぎる姿◆Snow Man、主題歌決定主題歌「SAVE YOUR HEART」はSnow Manが新たに挑戦する、愛を“プログラム”に見立てた近未来型ラブソング。