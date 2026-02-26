【モデルプレス＝2026/02/26】ガールズグループ・NewJeans（ニュージーンズ）の生みの親として知られるアートディレクターのミン・ヒジン氏が2026年2月25日、韓国で記者会見を実施。HYBEとのすべての紛争を辞めるための提案をしたことが、現地メディアを通じて報じられた。【写真】NewJeans、改名後の新ビジュアル◆ミン・ヒジン氏、225億ウォン放棄を提案NewJeansの所属するHYBE傘下レーベル・ADOR前代表で、現在はooak records代