笠岡市役所 笠岡市は、2月20日、2026年度当初予算案を市議会に提出しました。一般会計の総額は約249億9000万円(前年度比9.2%減)です。 主な事業では、中心市街地(笠岡駅前エリア)での人口減少対策・空き家対策につながる工事(空き家等除去・子育て世代の居住促進に寄与する共同住宅建設)に助成する「まちなみづくり支援事業」に3000万円を計上しています。宅地の供給を増やし、子育て世帯の居住を促進するのが狙いです。