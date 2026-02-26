【碓井広義テレビ 見るべきものは!!】フジ「ラムネモンキー」低迷の救世主は“マチルダ”!? 木竜麻生が握る不発のイケオジ3人の命運3人の俳優による“トリプル主演”は珍しい。「ラムネモンキー」（フジテレビ系）である。中学時代の仲間3人が、あるきっかけで再会する。吉井雄太（反町隆史）は商社マン。藤巻肇（大森南朋）は映画監督。そして菊原紀介（津田健次郎）は理容師だ。1988年、中学2年生だった彼らは「映画研