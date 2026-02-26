２月１日の未勝利戦を勝ったアウダーシア（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キズナ）が、次走はスプリングＳ（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル）に向かうことがわかった。サンデーサラブレッドクラブが２６日までにホームページで発表した。同馬は前走後、福島・ノーザンファーム天栄へ放牧に出され、２６日に美浦トレセンへ帰厩。母は１８年桜花賞３着、オークス２着のリリーノーブルで、親子でのクラシック出走を