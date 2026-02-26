サムスンは、環境に自動最適化するインテリジェント機能を搭載したノイズキャンセリングAIイヤフォン「Samsung Galaxy Buds4 Pro」、「Samsung Galaxy Buds4」を2月26日より販売する。Buds4 Proはウーファーとツイーター登載の2ウェイ。ホワイト/ブラックの2種類のカラーバリエーションで、価格はBuds4が31,150円、Buds4 Proが41,250円。 Samsung Galaxy Buds4 Samsung Galaxy Buds4 ホ