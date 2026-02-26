株式会社ＮＰＢエンタープライズ、株式会社コナミデジタルエンタテインメント、ソニー株式会社の３社からなるＮＰＢ＋製作委員会は２６日、ＮＰＢ（日本野球機構）公認のプロ野球速報アプリ「ＮＰＢ＋（プラス）」の正式サービスを開始したと発表した。「ＮＰＢ＋」はＮＰＢ公認の信頼性とソニーのグループ会社であるホークアイのトラッキングデータ、コナミデジタルエンタテインメントのアプリ開発・運営におけるノウハウを結