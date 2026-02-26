静岡･南伊豆町の町制施行70周年を記念して、あす2月27日から始まる特別企画「夜桜☆流れ星」。10年ぶりの開催に向け、先日、試験放流が行われ、川面に流れる青い光の玉が多くの人を魅了していました。ライトアップされた桜並木の下の青野川に放流されたのは、LEDで青い光を放つ「いのり星」500個です。これは、あす27日から行われる「夜桜☆流れ星」の試験放流として先日、行われたものです。「10年前に見た『夜桜☆流れ星』を子ど