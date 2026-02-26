東根市の土田正剛市長が次期市長選挙に出馬しない意向であることが26日、分かりました。土田市長は出馬しない理由に自身の持病の悪化や一定の実績が示されたことを挙げました。東根市の土田正剛市長は26日、次期市長選に関してYBCの取材に対し、次のように述べました。土田正剛・東根市長「り患してから3年経って、だんだん悪くなっているなと事態が深刻になっていると。病状から見て今期限りで引退だと思っている」現在82歳の土田