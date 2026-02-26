ノルディックスキー・ジャンプ男子で、ミラノ・コルティナ冬季五輪個人ラージヒル銀メダルなど３つのメダルを獲得した二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝が、五輪後の初戦となるワールドカップ（Ｗ杯）を欠場する見通しとなった。二階堂は２６日、自身のインスタグラムのストーリー機能を更新し、「飛行機の機材トラブルと０時以降は成田空港は飛行機飛べないという理由で出国することができませんでした」と報告。現状、新たなフ