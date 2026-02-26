◆バレーボール男子▼イタリア１部（セリエＡ）最終２２節ペルージャ３（２５―２２、２５―２０、２５―１４グロッタッツォリーナ（２５日、イタリア・パラバルトン）【ペルージャ（イタリア）２５日＝倉石千種】レギュラーシーズン（ＲＳ）最終節が行われ、既にＲＳ優勝を決めているペルージャは、最下位のグロッタッツォリーナをセットカウント３―０のストレートで退け、ホームでの今季ＲＳ最終戦を勝利で締めくくった