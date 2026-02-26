ＪＲＡは２６日、昨年の新潟ジャンプＳ・ＪＧ３を制覇したインプレス（牡７歳、栗東・佐々木晶三厩舎、父キズナ）の競走馬登録を同日付で抹消したことを発表した。今後は中京競馬場で乗馬になる予定。同馬は平地レースで４勝を挙げ、２３年９月の新潟記念で３着などオープンでも活躍。２４年６月に障害に転向し、小牧加矢太騎手とのコンビで２４年１０月の初勝利から４連勝。中山グランドジャンプで３着と健闘し、新潟ジャンプ