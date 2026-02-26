２６日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３８４．７０ポイント（１．４４％）安の２６３８１．０２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２２０．４６ポイント（２．４４％）安の８８１４．２９ポイントと反落した。ハンセン指数は１月９日以来、約１カ月半ぶりの安値水準を付けている。売買代金は２５９２億７６９０万香港ドル（約５兆１７５１億円）に拡大した（２