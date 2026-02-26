東京・歌舞伎町の路上で、高齢男性に対し無修正のわいせつなDVDを販売したなどとして、男9人が逮捕されました。【映像】連行される容疑者らの様子無職の飯塚良則容疑者（56）ら9人は、1月、新宿区歌舞伎町の路上で、無修正のわいせつなDVD175枚を5万円で客に販売した疑いなどがもたれています。警視庁によりますと、9人は3つのグループに分かれ、「店はないがお任せ販売」などと路上で男性に声をかけて、コインロッカーに保