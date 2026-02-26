自民党の衆議院議員にカタログギフトを配布したことについて、高市総理大臣は改めて違法性を否定した上で政治資金収支報告書に記載する考えを示しました。【映像】カタログギフトの違法性を否定する高市総理（実際の映像）立憲民主党・斎藤国会対策委員長「総理はSNSや答弁の中で『政治活動に役立つもの』とギフトの目的を明示されていますが法に抵触する可能性が高いのではないでしょうか。少なくとも脱法的であると考えます」