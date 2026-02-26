７月に韓国での調教師デビューを控えているチャ・ウホ氏（４０）が５日から栗東の新谷厩舎で研修に励んでいる。新谷師とは２４年の韓国国際競走の際、当時通訳をしていた知人を介して知り合ったという。チャ・ウホ氏は「新谷先生のコリアＣ優勝を見て感動し、日本の先進的な調教施設や、調教方法・管理方法を学びたいと思い、こちらに来ました」と熱い思いを口にする。昨年にはセリで２頭の日本馬を購入し、１１月から２カ月の